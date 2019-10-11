رضوى الشربيني توجه رسالة لمتابعيها..والجمهور يتغزل

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت رضوي الشربيني بإطلالة جذابة بارتدائها قميص اسود مع بنطلون ترنج مموه بالأحمر والأسود مع وضع ميكب كثيف على وجهها مع أحمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.



وعلقت على الصورة قائلة: "القوة هي قمة صمودك عندما يعتقد الكثيرون إنك سقطت".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "الحلوة بزياده أوي" و "ستايل جميل وأنيق جدا" و "جميلة".