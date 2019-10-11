موجز المساء.. البابا تواضروس: النيل يمثل للمصريين روح العبادة ..5 مشاهد لا تفوتك في حفل الأهلي ..وتركيا تنتظر العقاب

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .
أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بزيارة فرنسا، مشيرًا إلى أن خدمة الكنيسة القبطية خارج مصر بدأت منذ خمسين عامًا وهي تعمل بروح طيبة في كل مكان توجد فيه.
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في مداهمة عددا من البؤر الإجرامية علي مستوي المحافظة ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 68 متهما من تجار المخدرات والأسلحة قبل ترويج كميات كبيرة من المضبوطات.
" ليلة سعيدة " مرت على جماهير النادي الأهلي مساء أمس الخميس حيث أقيم حفل تسلم الفريق درع الدوري الممتاز موسم 2018 -2019 والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى.
شنت صحيفة "المنتخب" المغربية إنتقادًا لاذعًا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بسبب أزمة نادي الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك بعد توجيه اتهام بالفساد بعد فشل في إدارة الملف.
حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا، والذى أقيم مساء أمس الخميس فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .
سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 74.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.2% والعرب على 9.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل أول مليشياتها المسلحة المشاركة في عدوانها الغاشم على شمال شرقي سوريا.
شن المرشح الرئاسي التونسي المفرج عنه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي هجومًا حادًا على حركة النهضة الإخوانية، واصفًا إياها بأنها "منعدمة الأخلاق".