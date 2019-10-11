حمامة السلام .. هدية من فرقة يونانية لمحافظة جنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حفلا فنيا بمناسبة انطلاق ملتقى الأديان في سانت كاتىرين.



احيا الحفل فرقة يونانيه بالإضافة إلى فرقة التراث الشعبي والمواهب الخاصة بالمحافظة وفريق أوركسترا الشباب والرياضة السيمفوني.



وفي نهاية الحفل، تم تكريم محافظ جنوب سيناء بحضور المشايخ والعواقل.



وقامت الفرفة اليونانية بإهداء المحافظ درع حمامتي سلام كرمز للسلام الذي حققه المحافظ من خلال انعقاد ملتقى الأديان على مدار خمس سنوات.