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رياضة

أخبار الرياضة ..الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي .. موعد عملية الخطيب..الجنايني يفصح عن سر لأول مرة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
محمود الخطيب ومؤمن
محمود الخطيب ومؤمن زكريا
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

-ردا على كهربا .. الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي


كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن إمكانية رحيل صالح جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

-انتظروا المفاجآت.. مرتضى منصور يرد على إمكانية رحيل كهربا للأهلي


أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق أفيس البرتغالي لم يوقع على أي عقود للانضمام لفريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

-موعد عملية الحقن الموضعي لمحمود الخطيب ومدة العلاج


كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي سوف يحصل على حقن موضعي في الظهر اليوم بإحدى المستشفيات الخاصة ولن يغادر إلى ألمانيا.

-أحمد شوبير يعلن موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب .. فيديو


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف مجلس إدارة النادي الأهلي عقب رسالة تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق لـ محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

-عمرو الجنايني يفصح عن سر لأول مرة عن درع الدوري المصري.. فيديو


أفصح عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة عن "سر سأقوله لأول مرة"، على حد وصفه، مجيبا على سؤال بخصوص تصميم درع الدوري والكأس للموسم الجديد.

-تعليق مؤثر من مؤمن زكريا على نظرة الخطيب له أثناء تكريمه
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