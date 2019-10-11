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بين الناس

سكان التجمع الثالث يشكون من ضعف مياه الشرب بمنطقة 3

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
مياة الشرب
مياة الشرب
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد صلاح شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من ضعف مياه الشرب بمنطقة 3 بالتجمع الثالث.

وقال صلاح في رسالته نحن سكان التجمع الثالث نعانى من ضعف المياه بالمحلية 3 منطقة 3 بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة حتى يتم ضخ المياه بشكل طبيعى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
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