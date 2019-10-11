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رياضة

الزمالك يعلن ملعب مباراة جينيراسيون السنغالي وعدد الجماهير

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رد الجهات الأمنية على خطابه بشأن ملعب مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي في اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن الجهات الأمنية أرسلت خطابا لمجلس إدارة النادي تخبره بإقامة المباراة على ملعب استاد السلام بحضور جماهيري 3 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أشار إلى أنه طلب من الجهات الأمنية إقامة المباراة على إستاد القاهرة أو بتروسبورت و بحضور جماهيري كبير .

فيما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتماد نتيجة اللقاء وقرر إعادته من جديد يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة، على أن يحدد الزمالك الملعب ويحصل على الموافقات الأمنية اللازمة.
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