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محافظات

شاهد.. وصول المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
نقلت 4 رحلات جوية، المشاركين فى ملتقى الأديان بسانت كاترين من مطار القاهرة الدولى لمطار سانت كاترين .

وكان فى استقبال الوفود المشاركة والوزراء والسفراء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب حيث توالت أربع رحلات طيران من القاهرة الي مطار سانت كاترين لنقل الوفود المشاركين في المؤتمر، التي تبدأ فعالياتها اليوم الجمعه 11 أكتوبر 2019 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرأس المؤتمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واشاد الوفود بالتطوير الذي تم بمطار سانت كاترين .
شاهد.. وصول المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين
شاهد.. وصول المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين
شاهد.. وصول المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين
شاهد.. وصول المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين
شاهد.. وصول المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين
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