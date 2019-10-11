Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطنون يشكون من تعطيل السلالم المتحركة بميدان الجيزة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:01 م
سلالم ميدان الجيزة
سلالم ميدان الجيزة
Advertisements
احمد قطب
أرسلت القارئة منال كامل المقيمة بشارع الهرم شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تعطل السلالم المتحركة بنفق الجيزة.

وقالت المواطنة في شكواها: نحن سكان الجيزة نعاني من عدم تشغيل السلالم المتحركة بميدان الجيزة منذ فترة كبيرة جدا دون معرفة سبب تعطلها، متسائلة هل هي معطلة بالفعل ام الموظفين يقومون بتعطيلها.

وأضافت ان هذه السلالم يستخدمها كبار السن، لأنهم غير قادرين علي الصعود أو الهبوط بدون سلم متحرك .

وناشدت منال كامل المسئولين بالعمل على إصلاح السلالم فى أسرع وقت ممكن رأفة بكبار السن.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يشكو من انتشار القمامة والأوبئة في شارع الأقصر بإمبابة

أهالي المطرية يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

أهالي روض الفرج يشكون من انتشار القمامة بالشوارع

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 11 -10- 2019

خوفًا من محو إسرائيلي .. مقلاع داود تنضم لـ جيش الاحتلال

بـ البينك.. مايا دياب بإطلالة أنيقة للتوعية بمرض سرطان الثدي

مفتاح وأيظن.. تفاصيل العثور على 3 جثث بينهم سيدة داخل مزرعة في بنها

اليوم .. ودية قوية للمنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا بالإسماعيلية

على طريقة محمود العسيلي.. محمد الشرنوبي ينفعل ويرد على مهاجميه.. فيديو

Advertisements

بشائر حكومية للمصريين.. تعهد بزيادة المرتبات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع جهات الدولة

غضب بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة ترتدي ملابس مكشوفة في أحد شوارع الرياض

مفتاح وأيظن.. تفاصيل العثور على 3 جثث بينهم سيدة داخل مزرعة في بنها

رئيس وزراء إثيوبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام

ميتشو السبب .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني

الزمالك يعلن ملعب مباراة جينيراسيون السنغالي وعدد الجماهير

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

ردا على كهربا .. الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

الأسطورة.. رينيه فايلر يتغزل في الخطيب عقب التتويج بدرع الدوري المصري

أحمد شوبير يعلن موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أنامل مصمم عالمي.. نانسي عجرم بفستان ساحر في القاهرة

عدسات لاصقة ومكياج ناعم.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور