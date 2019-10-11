مواطنون يشكون من تعطيل السلالم المتحركة بميدان الجيزة

أرسلت القارئة منال كامل المقيمة بشارع الهرم شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تعطل السلالم المتحركة بنفق الجيزة.



وقالت المواطنة في شكواها: نحن سكان الجيزة نعاني من عدم تشغيل السلالم المتحركة بميدان الجيزة منذ فترة كبيرة جدا دون معرفة سبب تعطلها، متسائلة هل هي معطلة بالفعل ام الموظفين يقومون بتعطيلها.



وأضافت ان هذه السلالم يستخدمها كبار السن، لأنهم غير قادرين علي الصعود أو الهبوط بدون سلم متحرك .



وناشدت منال كامل المسئولين بالعمل على إصلاح السلالم فى أسرع وقت ممكن رأفة بكبار السن.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.