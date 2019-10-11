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بين الناس

أهالي حدائق المعادي يشكون انتشار التكاتك أمام محطة المترو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:00 م
حدائق المعادي
حدائق المعادي
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احمد قطب
بعث القارئ علي محمد، برسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد، يشكو فيها ازدحام وتكدس التكاتك بشارع 9 أمام محطة مترو حدائق المعادى.

وقال محمد في شكواه: "نحن سكان منطقة حدائق المعادي نعاني من احتلال التكاتك لشارع 9 أمام محطة مترو حدائق المعادي مما يتسبب في شلل مروري وتوقف تام لحركة سير السيارات بالشارع".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
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