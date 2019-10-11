أهالي حدائق المعادي يشكون انتشار التكاتك أمام محطة المترو

بعث القارئ علي محمد، برسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد، يشكو فيها ازدحام وتكدس التكاتك بشارع 9 أمام محطة مترو حدائق المعادى.



وقال محمد في شكواه: "نحن سكان منطقة حدائق المعادي نعاني من احتلال التكاتك لشارع 9 أمام محطة مترو حدائق المعادي مما يتسبب في شلل مروري وتوقف تام لحركة سير السيارات بالشارع".



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