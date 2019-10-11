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منوعات

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:34 ص
مشاهير
مشاهير
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عزة عاطف
أحدثت الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي فجوة عميقة بين الناس وبعضهم، فلا يوجد تجمع الآن إلا وتجد كل شخص وقد دفن وجهه داخل شاشة هاتفه، ولا ينظر أحدهم إلى الآخر.

ليس على مستوى الأشخاص في الحياة العادية فقط بل حتى المشاهير شغلتهم هواتفهم خلال التجمعات والحفلات على النظر إلى وجوه بعضهم البعض والتحدث أو المشاركة، وهذا ما التقطه المصور الفوتوجرافي البريطاني «دايفيد جونز» خلال حفلات المشاهير.

قرر ديفيد جونز إطلاق كتاب مصور عن ظاهرة لاحظها بين المشاهير، حيث اندمجوا مع هواتفهم أكثر من أصدقائهم، وقرر أن يجعلهم يرون أنفسهم من زاوية خارجية من خلال كتابه بحسب الدايلي ميل.

تضمنت الصور المشاهير سبايس جيرل، جيري هاليويل، وعارضة الأزياء ناتاليا فوديانوفا، والبرازيلية آنا آروجو مع صديقها السابق، ورولينج ستون، وكذلك روني وود.

وقد ظهرت الممثلة «تاومي هاريس» وهي تخفي هاتفها تحت الطاولة لترى ما إذا كان هناك تحديثات للهاتف، وصورة أخرى للمؤلف سير تيم رايس عن تسلم جازة لندن السنوية للكتب بسبب وقوفه لتفحص هاتفه، وقد أضاف للألبوم صورة غريبة لعدد كبير من الأشخاص كلِ ينظر في هاتفه فقط داخل حديقة "جرين بارك" في لندن، وهو ما يوحي بالشفقة على الناس في عصر التكنولوجيا.
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دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

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