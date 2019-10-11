أهالي روض الفرج يشكون من انتشار القمامة بالشوارع

ارسل القارئ اسلام يونس المقيم بشارع الأمير شيخو بروض الفرج ، برسالة إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو فيها من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.



وقال يونس في شكواه: "نحن أهالي شارع ابن الرشيد بروض الفرج نعاني من انتشار القمامة، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صناديق لتجميع القمامة، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى".



وطالب اسلام يونس المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.