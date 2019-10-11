Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ليست معدته فقط.. مغردون يكشفون أسرارًا عن #أقرب_طريق_لقلب_الراجل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
أقرب طريق لقلب الراجل
أقرب طريق لقلب الراجل - تويتر
Advertisements
عزة عاطف
سؤال كثيرًا ما طُرح "إيه أقرب طريق لقلب الراجل"، تبعته جملة نموذجية لطالما سمعناها ألا وهي "أقرب طريق لقلب الراجل معدته"، بالطبع فـ "حلة محشي" أو "طبخة" تفوح منها رائحة السمن البلدي كفيلة بأن تسلب أنفاس الرجل.

لكن اليوم يتصدر هاشتاج #أقرب_طريق_لقلب_الراجل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليكشف المغردون في شكل فكاهي عن طرق جديدة تعوض عن الطريقة التقليدية لسلوك مسار مميز إلى قلب الرجل.

غرد أحد المستخدمين بفيديو قصير لرجل يرتدي عباءة ويركب "مرجيحة" تدفعه زوجته ذهابًا وإيابًا، كتب فوقها "أقرب طريق لقلب الرجل.. قليلًا من الاهتمام"، وغرد آخر "صحيح إنه أقرب طريق لقلب الرجل معدته، لكن ده مش مععناه إنك لا تمشطي شعرك!".

بينما علقت مغردة "والله ما له حل.. ولا حد يعرفله"، وقد عارضها الرأي مستخدم آخر في تغريدة يقول "أقرب طريق لقلبه.. الحريم"، وفي تغريدة أخرى "كل الطرق تؤدي إلى قلبه.. مش راحم"، أرفق آخرون صورًا لرجال ذوي بطون عالية قائلين "أقرب طريق لقلبه.. كرشه"، وظهرت صينية محشي من شتى الأنواع على صفحة تويتر الرئيسية تقول كل ما في الصورة هو الأقرب لقلبه.

في الوقت الذي أخذ آخرون الموضوع بكل جدية، حيث غرد مستخدم "هذبي لسانك، واعتني قوامك" وذلك لكي تفوزي بقلبه، بينما كان رأي مغرد آخر "بيت مرتب.. والصلاح في كل حركة من زوجته"، بالإضافة إلى تغريدة "احترامه وتقديره"، بينما اختتمتها مغردة قائلة "ما عنده قلب في النهاية.. ارتاحوا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة صادمة .. الطريق إلى قلب المرأة معدتها.. تفاصيل مثيرة

تشامبيونز ليج مش معدته.. دليلك لكسب قلب الرجل!

غضب شديد ضد تطبيق الارتباط في فيسبوك.. و90% متزوجات.. ورد سجون

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

لماذا غرد وزير الخارجية الإماراتي باللغة العبرية على حسابه في تويتر

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2019

بشائر حكومية للمصريين.. تعهد بزيادة المرتبات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع جهات الدولة

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

برة المطبخ.. 5 استخدامات مذهلة لـ الليمون

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

عمرو الجنايني يفصح عن سر لأول مرة عن درع الدوري المصري.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البينك.. مايا دياب بإطلالة أنيقة للتوعية بمرض سرطان الثدي

بفستان بسيط .. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها