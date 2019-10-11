ليست معدته فقط.. مغردون يكشفون أسرارًا عن #أقرب_طريق_لقلب_الراجل

سؤال كثيرًا ما طُرح "إيه أقرب طريق لقلب الراجل"، تبعته جملة نموذجية لطالما سمعناها ألا وهي "أقرب طريق لقلب الراجل معدته"، بالطبع فـ "حلة محشي" أو "طبخة" تفوح منها رائحة السمن البلدي كفيلة بأن تسلب أنفاس الرجل.



لكن اليوم يتصدر هاشتاج #أقرب_طريق_لقلب_الراجل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليكشف المغردون في شكل فكاهي عن طرق جديدة تعوض عن الطريقة التقليدية لسلوك مسار مميز إلى قلب الرجل.



غرد أحد المستخدمين بفيديو قصير لرجل يرتدي عباءة ويركب "مرجيحة" تدفعه زوجته ذهابًا وإيابًا، كتب فوقها "أقرب طريق لقلب الرجل.. قليلًا من الاهتمام"، وغرد آخر "صحيح إنه أقرب طريق لقلب الرجل معدته، لكن ده مش مععناه إنك لا تمشطي شعرك!".



بينما علقت مغردة "والله ما له حل.. ولا حد يعرفله"، وقد عارضها الرأي مستخدم آخر في تغريدة يقول "أقرب طريق لقلبه.. الحريم"، وفي تغريدة أخرى "كل الطرق تؤدي إلى قلبه.. مش راحم"، أرفق آخرون صورًا لرجال ذوي بطون عالية قائلين "أقرب طريق لقلبه.. كرشه"، وظهرت صينية محشي من شتى الأنواع على صفحة تويتر الرئيسية تقول كل ما في الصورة هو الأقرب لقلبه.



في الوقت الذي أخذ آخرون الموضوع بكل جدية، حيث غرد مستخدم "هذبي لسانك، واعتني قوامك" وذلك لكي تفوزي بقلبه، بينما كان رأي مغرد آخر "بيت مرتب.. والصلاح في كل حركة من زوجته"، بالإضافة إلى تغريدة "احترامه وتقديره"، بينما اختتمتها مغردة قائلة "ما عنده قلب في النهاية.. ارتاحوا".