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أخبار العالم

متحدث سوريا الديمقراطية: العدوان التركي سيكلف أنقرة كثيرا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:32 ص
المتحدّث الرسمي باسم
المتحدّث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان
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أ ش أ
أكد المتحدّث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، أن العدوان التركي على شمال شرقي سوريا سيكلف أنقرة كثيرًا.

وحذّر المتحدّث الرسمي، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة بعد الهجوم التركي، واصفًا الوضع بـ"الخطير".

وقال إن "الوضع الإنساني خطير للغاية .. تركيا تعمل على إخلاء المدن والقرى الحدودية عبر ترهيب المواطنين لتسهل تنفيذ أجندات التغيير الديموغرافي، مستغلةً ظروف السوريين اللاجئين في تركيا، لتنفيذ مشاريعها العنصرية".

وأعرب عثمان عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي، قد تخلوا عن مسؤولياتهم تجاه محاربة الإرهاب، قائلا "إننا نقوم بإجراء اتصالاتنا الدبلوماسية ولم نفقد الأمل .. ونحن واثقون بأن هذا الاحتلال سيكلف تركيا كثيرًا".
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