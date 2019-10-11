4 أطباء يتنافسون على مقعد النقيب بالقليوبية

يتنافس 4 أطباء فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء والنقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية التى تجرى اليوم حيث أنه من المقرر فتح لجان التصويت من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساء، وتجرى الانتخابات بمقر النادى الرياضى ببنها.



وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه من يحق لهم التصويت يتخطى 11 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت والذين قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018



ويتنافس على مقعد نقيب أطباء 4 من المرشحين هم الدكتور أحمد سعيد عثمان، والدكتور علاء جودة، والدكتورة منال ذهنى محمد، والدكتور ناجى خضر بينما يتنافس 7 مرشحين على مقعدين تحت 15 سنة، و8 مرشحين على معقدين فوق 15 سنة.



واستعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات بتجهيز اللجان الانتخابية والتى بلغ عددها 6 لجان تحت إشراف قضائى حيث يحصل الناخب على 7 استمارات للتصويت من بينهم ثلاثة استمارات خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب وعضوية فوق 15 سنة وعضوين تحت 15 سنة إلى جانب 3 استمارات خاصة بالترشيحات الخاصة بالنقابة العامة للأطباء واستمارة أخيرة لمرشحى النقابة العامة لوسط الدلتا.