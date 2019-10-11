أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 11-10-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 11-10- 2019.
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 11-10- 2019:
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الكوسة: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 11-10- 2019
كانتلوب: 7 جنيهات
العنب: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 8 جنيهات
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 11-10- 2019:
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الكوسة: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 11-10- 2019
كانتلوب: 7 جنيهات
العنب: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 8 جنيهات