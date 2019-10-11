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اقتصاد

الكويت ترفع أسعار بيع النفط لآسيا في نوفمبر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
النفط
النفط
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رويترز
أفاد مصدر مطلع اليوم الجمعة، بأن مؤسسة البترول الكويتية رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا في نوفمبر .

وذكر المصدر أن المؤسسة حددت سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند دولارين للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بزيادة 70 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

وأضاف المصدر أن مؤسسة البترول الكويتية رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى آسيا لشهر نوفمبر إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بزيادة 60 سنتا عن الشهر السابق.
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