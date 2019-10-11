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مرأة

طريقة عمل بطاطس بحشوة الدجاج

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
طريقة عمل بطاطس بحشوة
طريقة عمل بطاطس بحشوة الدجاج
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هاجر هانئ
بطاطس بحشوة الدجاج من الأطباق الشهية واللذيذة التى يمكنك تقديمها وإعداها على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير بطاطس بحشوة الدجاج
بطاطس
دجاج مفروم
زعتر طازج
بهارات
بصل
ثوم
فلفل ألوان
طماطم
جبنة مبشورة
جبنة موتزاريلا
كريمة لباني
ملح
فلفل أسود
زيت

طريقة تحضير بطاطس بحشوة الدجاج
* ضعي بصل وثوم مفروم ثم أضيفي الطماطم في طاسة بها زيت على النار
* اضيفي الدجاج المفروم وملح وفلفل وقليل من الكريمة اللباني ومكعبات الفلفل الألوان الصغيرة
* أضيفي الجبنة المبشورة والموتزاريلا ثم لفي البطاطس في ورق ألمونيوم وادخليه فرن ساخن حتى تشوى
* افتحي البطاطس وضعي بداخلها الحشو المعد سابقا ثم غطيها بالجبنة الموتزاريلا
* ادخليها فرن ساخن حتى تسيح الجبنة وقدميها ساخنة

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