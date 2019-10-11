خوفًا من محو إسرائيلي .. مقلاع داود تنضم لـ جيش الاحتلال

أفاد موقع "مكان" العبري أن وحدة الصواريخ الخاصة "مقلاع داود" انضمت إلى قيادة قوات المدفعية وأقيمت مراسم نقل الوحدة إلى قيادة المدفعية بسبب التهديدات بمحو إسرائيل.



وذكر موقع "مكان" ان وحدة مقلاع داود ستستخدم صاروخا خاصا لا تزال خصائصه في طي الكتمان ويصيب الأهداف عن بعد وبدقة.



وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن رئيس الأركان أفيف كوخافي عرض على وزير المالية موشيه كحلون التهديدات الوشيكة التي تواجهها إسرائيل، بما في ذلك من جانب إيران، والتي تتطلب، حسب رأيه، زيادة ميزانية الجيش.



وقالت الإذاعة إن الجانبين اتفقا على مواصلة النقاش بهذا الشأن.



وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي أنه بصدد دفع قدما خطة دفاعية ضد صواريخ الكروز بكلفة مليارات الشواقل، في ظل الهجوم الإيراني على منشأتي النفط السعوديتين، حيث التأم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة هذا الموضوع.