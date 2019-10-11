Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خوفًا من محو إسرائيلي .. مقلاع داود تنضم لـ جيش الاحتلال

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
مقلاع داود تنضم لـ
مقلاع داود تنضم لـ جيش الاحتلال
Advertisements
سمر صالح
أفاد موقع "مكان" العبري أن وحدة الصواريخ الخاصة "مقلاع داود" انضمت إلى قيادة قوات المدفعية وأقيمت مراسم نقل الوحدة إلى قيادة المدفعية بسبب التهديدات بمحو إسرائيل.

وذكر موقع "مكان" ان وحدة مقلاع داود ستستخدم صاروخا خاصا لا تزال خصائصه في طي الكتمان ويصيب الأهداف عن بعد وبدقة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن رئيس الأركان أفيف كوخافي عرض على وزير المالية موشيه كحلون التهديدات الوشيكة التي تواجهها إسرائيل، بما في ذلك من جانب إيران، والتي تتطلب، حسب رأيه، زيادة ميزانية الجيش.

وقالت الإذاعة إن الجانبين اتفقا على مواصلة النقاش بهذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي أنه بصدد دفع قدما خطة دفاعية ضد صواريخ الكروز بكلفة مليارات الشواقل، في ظل الهجوم الإيراني على منشأتي النفط السعوديتين، حيث التأم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة هذا الموضوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل خطة أخطر رجل في العالم لضرب إسرائيل

خوفا من إيران وحزب الله.. إسرائيل تنشر صواريخ باتريوت على الحدود مع لبنان

تصريحات مثيرة من رئيس أركان الاحتلال وقائد فرقة غزة .. تفاصيل

سيناريو هجوم أرامكو يهدد إسرائيل.. واستنفار داخل جيش الاحتلال

إسرائيل تطلب زيادة موازنة الجيش لهذا السبب

ترشيحاتنا

شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا

مسابقة مصغرة.. شريف إكرامي يواصل احتفاله بدرع الدوري بطريقة مبتكرة

فيديوجراف| 5 أطعمة مفيدة تصبح سامة بعد الطهي

عمرو الجنايني يفصح عن سر لأول مرة عن درع الدوري المصري.. فيديو

التليفزيون الإيراني: صاروخان أصابا ناقلة نفط وتسببا في انفجار

أحمد ناجي يكشف عن شرط تولي الحضري منصب مدرب حراس المنتخب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط .. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة