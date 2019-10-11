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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 11 -10- 2019

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
الدولار والعملات
الدولار والعملات الأجنبية
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مايكل عياد
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، استقرارا على أسعار أمس، التي شهدت تراجع قرشين، وذلك وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.2306 جنيه للشراء و16.3306 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.8947 جنيه للشراء و18.0095 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش عن سعره مستهل سعر أمس.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 19.8612 جنيه للشراء و19.9702 جنيه للبيع، بينما سجل سجل الفرنك السويسري نحو 16.3303 جنيه للشراء و16.4326 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 15.1051 جنيه للشراء و15.1925 جنيه للبيع، بينما سجل سجل اليوان الصيني نحو 2.2788 جنيه للشراء و2.2937 جنيه للبيع.
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