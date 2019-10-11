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محلل اقتصادي يكشف عن أسباب انخفاض معدلات التضخم وتحسن الاقتصاد المصري..فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد محمد نجم المحلل الاقتصادي أن وصول معدل التضخم إلى 4.6 % تضخم عام و2.6 % تضخم أساسى يعد مؤشر جيد مؤكدا أنه لأول مرة نصل لهذا الرقم من سنوات مما يزيد من القوة الشرائية للمواطن. 

وأضاف المحلل الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أنه منذ سنتين وصل معدل التضخم إلى 35% فكان يؤثر على دخل المواطن ومن القوة الشرائية له مشيرا إلى أن التضخم هو معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات وكلما انخفض تزيد الدخل والقيمة الشرائية للمواطن.

وتابع المحلل الاقتصادي أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الإقتصادي بنجاح،لافتا إلى وجود زيادة فى المعروض من السلع والخدمات على مستوى الخضروات والفاكهة سواء فى مشروعات الصوب الزراعية أو المصانع وهو ما ساهم فى انخفاض السلع والخدمات. 

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن مصر حققت اكثر من 5% من معدلات النمو الاقتصادي في حين أن النمو الاقتصادي العالمي لا يتجاوز 2.5 مما يؤكد على قوة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
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