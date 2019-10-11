Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نيجيري أزهري: الإرهابيون لا يعرفون حقيقة الإسلام .. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
نيجيري أزهري: الإرهابيون
نيجيري أزهري: الإرهابيون لا يعرفون حقيقة الإسلام
Advertisements
محمد شحتة
أشاد الدكتور سعيد موسى، أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة أحمد بللو في نيجيريا، بأداء خريجي الأزهر في بلاده.

وقال موسى في فيديو له، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر،إن أبناء دولته الخريجين من الأزهر الشريف يعملون في الدعوة إلى الوسطية الإسلامية ومواجهة الغلو والتطرف، وذلك لتمكنهم من المنهج الأزهري الوسطي ونقله للمجتمع النيجيري خاصةً أن هناك فرعا للمنظمة بدولته، مؤكدًا على أن غاية الشعوب تتمثل في تحقيق الأمان والاستقرار.

وأضاف: كنت أتمنى أن أكون من خريجي جامعة الأزهر، منوها أن خريجي الأزهر والذين أتوا إلى بلدهم نيجيريا مرة أخرى يعملون بجد واجتهاد ويتقنون عملهم بأعلى جودة ويطبقون قول الله تعالى "قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي" فهم يعملون حقا على بصيرة.

وأشار إلى أن الوافدين يأتون إلى جامعة الأزهر للدراسة بأقسامها وكلياتها المختلفة وكذلك المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ترعى الوافدين وتوفر لهم الدورات المتخصصة في المجالات المختلفة.

وأكد أننا في حاجة ماسة إلى وسطية الأزهر واعتداله في هذه الأوقات، لأن كثير من الإرهابيون لا يعرفون حقيقة الإسلام ولم يقرأوا قول الله لرسوله "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرجعية الدينية لمن تكون؟.. ندوة بـ خريجي الأزهر للطلاب الوافدين

متدربو منظمة خريجى الأزهر بنيجيريا ينشرون وسطية الإسلام بين أوساط الشباب

انطلاق دورة "الأزهر.. حوار وثقافات" للطلاب الوافدين

ترشيحاتنا

غضب بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة ترتدي ملابس مكشوفة في أحد شوارع الرياض

أحمد ناجي يكشف سر إصابة جنش في معسكر المنتخب .. فيديو

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11- 10 - 2019 بمحافظات مصر

برة المطبخ.. 5 استخدامات مذهلة لـ الليمون

نظرة الخطيب وكلمة الجنايني .. 5 مشاهد لا تفوتك في حفل تسلم الأهلي لـ درع الدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط .. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة