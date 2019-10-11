نيجيري أزهري: الإرهابيون لا يعرفون حقيقة الإسلام .. فيديو

أشاد الدكتور سعيد موسى، أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة أحمد بللو في نيجيريا، بأداء خريجي الأزهر في بلاده.



وقال موسى في فيديو له، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر،إن أبناء دولته الخريجين من الأزهر الشريف يعملون في الدعوة إلى الوسطية الإسلامية ومواجهة الغلو والتطرف، وذلك لتمكنهم من المنهج الأزهري الوسطي ونقله للمجتمع النيجيري خاصةً أن هناك فرعا للمنظمة بدولته، مؤكدًا على أن غاية الشعوب تتمثل في تحقيق الأمان والاستقرار.



وأضاف: كنت أتمنى أن أكون من خريجي جامعة الأزهر، منوها أن خريجي الأزهر والذين أتوا إلى بلدهم نيجيريا مرة أخرى يعملون بجد واجتهاد ويتقنون عملهم بأعلى جودة ويطبقون قول الله تعالى "قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي" فهم يعملون حقا على بصيرة.



وأشار إلى أن الوافدين يأتون إلى جامعة الأزهر للدراسة بأقسامها وكلياتها المختلفة وكذلك المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ترعى الوافدين وتوفر لهم الدورات المتخصصة في المجالات المختلفة.



وأكد أننا في حاجة ماسة إلى وسطية الأزهر واعتداله في هذه الأوقات، لأن كثير من الإرهابيون لا يعرفون حقيقة الإسلام ولم يقرأوا قول الله لرسوله "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ".