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أخبار العالم

4 سنوات في سجن إسرائيلي.. قصة هاكرز روسي اتهمته أمريكا بالقرصنة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
هاكرز روسي معتقل
هاكرز روسي معتقل في سجن إسرائيلي منذ 4 سنوات
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سمر صالح
كشفت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن قصة أليكسي بيركوف الذي يبلغ من العمر 29 عاما، اعتقل فى تل أبيب بتهمة القرصنة الإلكترونية وتطالب موسكو، السلطات الإسرائيلية، بالإفراج عنه منذ أربع سنوات تقريبا.

وتتهم السلطات الأمريكية، الشاب الروسي بممارسة القرصنة الإلكترونية، ويؤكد بيركوف، أنه لم يكن يعلم أنه مطلوب من جانب السلطات الأمريكية، عبر الإنتربول.

وقال بيركوف، إن المحكمة العليا الإسرائيلية اتخذت قرارا بتسليمه للولايات المتحدة، لكن القرار لم يصبح سار المفعول بعد يجب أن يوقع من قبل وزير القضاء الإسرائيلي وهناك أمل بأن تتم مبادلة بيركوف، بمواطن إسرائيلي معتقل في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وتم اعتقال بيركوف، عام 2015، في المطار الإسرائيلي عند محاولته المغادرة إلى وطنه مع صديقته وجرى الاعتقال بناء على طلب الولايات المتحدة.

وأشار بيركوف، إلى أن الإسرائيليين لم يسمحوا له بمقابلة القنصل الروسي، وفقط تم إبلاغه بأنه متهم بالاحتيال العقاري في الولايات المتحدة ولكن لاحقا، اتهمه الأمريكيون، بالتورط في تسريب المعلومات والهجمات الإلكترونية والاحتيال عبر الكمبيوتر ووجهت ضده خمس تهم".
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