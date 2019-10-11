المشروعات المصرية الأمريكية: هدفنا مساعدة القطاع الخاص للنمو

قال جيمس هارمون، رئيس صندوق دعم المشروعات المصرية الأمريكية، إن مهمتنا منذ بدايتنا من سبع سنوات ماضية، هو مساعدة القطاع الخاص للنمو فى مصر، وهذا يعنى توفير فرص عمل.



وأضاف جيمس هارمون، خلال حواره، ببرنامج، " صباح البلد" المذاع على قناة،" صدي البلد" أن، الكونجرس الأمريكي وافق فى 2012 على تمويل صندوق دعم المشروعات المصرية الأمريكية.



وأشار، جيمس هارمون، إلى أنه تم الموافقة على منحة قدرها 300 مليون دولار تم توقيعها مع الإدارة الأمريكية.



وأوضح، أن استثمار الأموال فى مصر، يساعد في توفير فرص عمل جديدة وتحسين المعيشة للفرد.

