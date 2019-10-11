سلوكيات خاطئة للوالدين في التعامل مع الأطفال.. فيديو

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي إن أولياء الأمور في بعض الحالات يسيئون التصرف مع أطفالهم ودائما ما يضعونهم بمقارنات مع الآخرين، ويبدأ الطفل فى اتخاذ موقف معادي تجاه هذا الشخص رافضا تلك المقارنات.



وأضاف فرويز خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن الوالدين يتخذان أسلوب التهديد بألعاب، مشيرا إلى أن الطفل تخيلي اكثر مما نتخيل ويخاف من العقاب ويترقب ما هو العقاب وبالتالى ستم زيادة ردود أفعال هذا الطفل.



وتابع أن بعض أولياء الأمور يبدأون في اتخاذ أسلوب خاطئ وهو "منع المصروف" عن الابن وبالتالى من الممكن أن يلجأ إلى أساليب غير جيدة بأن يحصل على ما يريد دون أن يعلم الأهل.



وأشار إلى أن التنمر بصفة عامة هو اسلوب خطير سواء للمتنمر أو المتنمر عليه ويؤدي إلى مؤشرات خطيرة كالاكتئاب أو العزلة وظهور الاضطرابات النفسية في سلوك الطفل.