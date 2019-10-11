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رياضة

إنجلترا تسعى للتأهل إلى يورو 2020 عبر بوابة التشيك

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
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محمد السعيد
يحل منتخب إنجلترا ضيفا ثقيلا، على نظيره التشيك اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن تصفيات يورو 2020.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب التشيك في خطف الثلاث نقاط من الأسود، لقطع خطوة كبيرة نحو نحو التأهل.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة الاولى، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويحل منتخب التشيك ثانيا بـ 9 نقاط، من 5 مواجهات.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن تصفيات يورو 2020، البرتغال مع لوكسمبورج، أوكرانيا مع ليتوانيا، إيسلندا مع فرنسا، تركيا مع ألبانيا، الجبل الأسود مع بلغاريا، أندورا مع مولدوفا.
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