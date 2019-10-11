بـ البينك.. مايا دياب بإطلالة أنيقة للتوعية بمرض سرطان الثدي

نشرت الفنانة مايا دياب على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام"، صورة جديدة لها للتوعية بمرض سرطان الثدي.



وظهرت مايا دياب في الصورة بقميص باللون البينك دون أي نقشات، معتمدة على مكياج هادئ وبسيط مع رسم عينيها بالايلاينر ووضع أحمر شفاه باللون الكاشمير.



واعتمدت مايا على إبراز خصلات شعرها والتقاط الصورة بوضعية أنيقة.



وعلقت مايا علي صورتها قائلة: "البينك لهذا الشهر.. للتوعية بمرض سرطان الثدي".