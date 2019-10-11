تصفية عناصر حماس بالعالم.. تصريحات مثيرة لـ رئيس الموساد

قال رئيس الموساد الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن مخابرات تل أبيب تقوم بتصفية عناصر حركة حماس حول العالم.



وتابع أن تصفية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ممكنة.



ونقلت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، عن كوهين قوله: "إن سليماني غير مدرج حتى الآن بقائمة التصفية، وهو لم يقوم باي خطأ لنضعه بقائمة التصفيات".



وأضاف كوهين: "نحن نراقب نشاطات وأعمال سليماني بكل مكان، ونقوم بمحاربتها، وستفعل كل ما بوسعها، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".



وفي سياق متصل، تطرق كوهين لتصفية عناصر حركة حماس قائلا "نقوم بتصفية عناصر كبيرة من حركة حماس بالعالم، وحماس تنكر ذلك".



وأشار كوهين، إلى أن حماس غيرت استراتيجياتها، ولم تعد تتعجل في اتهام الموساد بالوقوف خلف مقتل عناصرها الذين يتم تصفيتهم في أرجاء العالم.