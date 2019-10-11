قمة مصرية أردنية في القاهرة واستنكار دولي للعدوان التركي على شمال سوريا.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

مجلس الأمن يبحث الهجوم التركي على شمال سوريا

قطر تؤيد العدوان التركي على شمال سوريا

واشنطن وبكين تستأنفان مباحثات إنهاء الحرب التجارية

السلطات الأمريكية توقف شخصين على صلة بحملة ترامب الانتخابية



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني في القاهرة، وتابعت ردود الأفعال الإقليمية والدولية المستنكرة للعدوان التركي على شمال سوريا.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قمة مصرية- أردنية في القاهرة، بحثت تطورات المنطقة، والأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، وتحفظ وحدة وتماسك سوريا، كما بحث الزعيمان العربيان آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الاتحاد" إن المجتمع الدولي ندد بالعدوان التركي شرقي نهر الفرات، وتوغل قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عمق الأراضي شمال شرق سوريا، محذرًا الرئيس التركي من عواقب مغامرته غير المحسوبة، والتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين، وحمّله مسؤولية ضمان عدم استغلال تنظيم «داعش» الإرهابي لهذه الأفعال للعودة.



وعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من دول أوروبية عدّة، اجتماعًا مغلقًا طارئًا أمس، لبحث الهجوم التركي. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «قلقه البالغ»، مع استمرار الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.



وأبرزت صحيفة "البيان" إحصاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ الأربعاء، مقتل تسعة مدنيين و23 عنصرًا من «قسد» من جراء العدوان. وأسفر الهجوم عن حركة نزوح واسعة، وأحصى المرصد فرار أكثر من 60 ألف مدني من مناطق حدودية باتجاه مدينة الحسكة جنوبًا ومحيطها.



ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الخرطوم إعلانها تعيين كل من القاضية نعمات عبد الله محمد خير، رئيسة للقضاء في السودان، وتاج السر علي الحبر، في منصب النائب العام. وقال الناطق الرسمي للمجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان، إن نعمات خير حصلت على المنصب لكونها الأكفأ من بين الشخصيات المقترحة لتولي منصب رئيس القضاء.



وبحسب موقع "24" الإخباري، أعلنت تركيا أن قطر تدعم عملية "نبع السلام" العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا، وذلك وسط تنديد رسمي من غالبية الدول العربية بـ"العدوان" التركي على سيادة ووحدة الأراضي السورية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية، بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زود نظيره القطري خالد بن محمد العطية في اتصال هاتفي، بمعلومات عن العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية في سوريا.



دوليًا، ذكرت "الخليج" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتمع أمس الخميس، بنظيره الأيرلندي ليو فارادكار؛ لإجراء محادثات مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط تعثر المحادثات مع بروكسل بشأن التوصل إلى اتفاق، في وقت أكدت فيه ألمانيا أن دول الاتحاد ستقاتل حتى النهاية؛ من أجل «خروج منظم». ووصل جونسون وفارادكار إلى مدينة ليفربول شمال غرب إنجلترا، بعد أيام من تبادل الاتهامات بشأن الفشل في التوصل إلى تسوية مقبولة حول العقبة الرئيسية، المتعلقة بالحدود الأيرلندية.



وقالت "الاتحاد" إن الولايات المتحدة والصين استأنفتا، أمس الخميس، المفاوضات في العاصمة واشنطن من أجل التوصل إلى حل يضع حدا لحربهما التجارية. وأجرى الوفد الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، مباحثات مع الوفد الأمريكي برئاسة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.



وأفادت "البيان" بأن نواب البرلمان الأوروبي صوتوا أمس بشكل ساحق برفض تعيين سيلفي جولار، مرشحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منصب رفيع في المفوضية الأوروبية.



وبحسب موقع "24"، أوقفت السلطات الأمريكية شخصين من أصول أجنبية على خلفية صلتهما بمساعي رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق بحق المرشح الديمقراطي الأوفر حظًا لمواجهة دونالد ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن، وذلك بتهمة خرق قواعد تمويل الحملات.