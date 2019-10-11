التعليم الأزهري في أسبوع.. والد شهيد العلم يوجه الشكر للإمام الأكبر على وقفته تجاه الفقيد.. وفتح التحويل لإعادة القيد والسنوات السابقة والمعادلات والتقديم للدراسات العليا

التعليم الأزهري في أسبوع

والد شهيد العلم يوجه الشكر لقيادات الأزهر الشريف على وقفتهم تجاه الفقيد

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور لجان امتحان الشفوي لمسابقة القبول بمعاهد القراءات

رئيس جامعة الأزهر يقرر فتح التحويل لإعادة القيد والسنوات السابقة والمعادلات

إعادة فتح باب التقديم للدراسات العليا بـ جامعة الأزهر





شهد قطاع التعليم الأزهري، في الجامعة والمعاهد، خلال الأسبوع الجاري عدة أحداث وفعاليات مهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.





في البداية، وجه حسن عبد الحميد، والد “شهيد العلم” الطالب أحمد علاء بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ، والذي لبى نداء ربه إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر إقامته بالمدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر، الشكر والامتنان للأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وجميع قيادات الجامعة وكلية الصيدلة على وقفتهم الكريمة بجانبه في حادث وفاة ابنه.





وأكد أن رئيس جامعة الأزهر وجميع قيادات الجامعة وعميد كلية الصيدلة يقفون معه منذ الصباح، وقدموا كل ما يلزم تجاهه وتجاه ابنه الفقيد، ولم يقصروا في أي شيء، مشددا على أن ابنه توفي وفاة طبيعية، وفقا للتقارير الطبية ، لافتا الى أنه لا يتهم أحدا بالتقصير تجاه ابنه، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يموت فيها أحد أفراد الأسرة بمثل هذا العرض، وقد حدث هذا منذ شهور قليلة لطالب بالأسرة بالصف الثاني الثانوي، حيث توفي فجأة نتيجة أزمة قلبية، مكررا أنه لا يحمل أحدا مسئولية وفاة ابنه، منددا ببعض الأصوات والقنوات المغرضة التي تريد استغلال الحادث ضد مؤسسة الأزهر الشريف، من أجل تحقيق أهدافهم الخبيثة ضد مصر والأزهر.





وفي لفتة أبوية وإنسانية قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاتصال هاتفيا بوالد الطالب، حيث أعرب فضيلته عن خالص تعازيه ومواساته لوالد وأسرة الطالب ومشاطرتهم الأحزان، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





من جانبه، وفي إطار حرصه الدائم على متابعة كل شأن يخص أبناءه وبناته من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، قام الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر، والدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، والدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بالانتقال إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي منذ الصباح الباكر ، حيث يرقد جثمان الشهيد، للوقوف بجانب أسرته والاطلاع على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وتيسير إجراءات الحصول على تصريح الدفن وتسلم جثمان الطالب الشهيد، وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته وزملائه.





وتقدم رئيس جامعة الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أسرة شهيد العلم الصبر والسلوان، وأن يلهم أساتذته وزملاءه ومحبيه الصبر الجزيل.





وفي السياق، وجه رئيس الجامعة إدارة النقل بالجامعة بتوفير سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، اضافة لتوفير وسائل مواصلات لنقل أسرة الفقيد وزملائه إلى البحيرة.





وزار الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مقر لجان امتحان الشفوي لمسابقة القبول بمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م، وذلك بمقر قاعة مجمع مدينة نصر النموذجي بالقاهرة، وبدأت الامتحانات السبت الموافق 5 أكتوبر وتستمر حتى الخميس ١٠/١٠/ ٢٠١٩م .





وأثنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الطلاب، وخصوصًا صغار السن، مشددًا على ضرورة الالتزام والانتظام والجدية؛ لتحقيق العدالة في لجان الامتحان.





وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التحويل للفئات "إعادة القيد، السنوات السابقة، المعادلات" حتي الخميس المقبل الموافق 17 أكتوبر.





ونوه المحرصاوي،إلى أنه ينبغي عند التحويل، مراعاة الضوابط الآتية: بالنسبة للبنين يجب استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل إليها أو نقل القيد إليها عام حصول الطالب على الثانوية الأزهرية.





وبالنسبة للبنات ينبغي التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدنى للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات، ونقل القيد بين الكليات غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبول عام حصول الطالبة على الثانوية الأزهرية، وكذلك التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة "فصول الفيوم" وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة من الشعب المتناظرة فقط.





ويكون التحويل مركزيا من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة على أن يقوم الطالب أو الطالبة بسداد الرسوم المقررة للتحويل.





فيما قررت جامعة الأزهر، إعادة فتح باب التقديم للدراسات العليا للقطاعات الثلاث بجميع الشعب، وذلك لمدة أسبوع من تاريخ الخميس 10 أكتوبر 2019 وحتى يوم الخميس 17 أكتوبر 2019، نظرًا لالتماس الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التقديم للدراسات العليا، وحرصا على مصلحة الطلاب والطالبات.





وتقدم الطلبات في مقر كلية الدراسات العليا بمدينة نصر - القاهرة.





شروط وإجراءات الالتحاق بكلية الدراسات العليا:





1- تَسلُّم ملف التقديم من المكتبة الموجودة بمبنى المدرجات في كلية الدراسات العليا، ويحتوى الملف على: طلب الالتحاق، وإقرار بالمواظبة على الحضور، ونموذج لتقديرات مواد التخصص.





2- يملأ الطالب البيانات المذكورة، ويضع فى الملف صورة من شهادة التخرج، وصورة من شهادة تقديرات السنوات الأربع، وصورة من بطاقة الرقم القومى.





3- يتوجَّه الطالب إلى المبنى الإدارى بالكلية، ويُسلِّم الملف للموظف المختص بالقطاع التابع له (اللغة العربية - أصول الدين - الشريعة والقانون)، ويتسلم من الموظف إيصالًا بالاستلام.





4- يشترط لقبول الطالب أن يكون حاصلًا على تقدير (جيد) على الأقل فى التقدير العام، وتقدير (جيد) على الأقل فى متوسط مواد التخصص، بمعنى: إذا كانت مادة التخصص على أربع سنوات فتجمع درجاتها ثم تقسم على 4 ، وإذا كانت فى ثلاث سنوات فتجمع درجاتها ثم تقسم على 3، وإذا كانت فى سنتين فتجمع وتقسم على 2، ويجب أن يكون الناتج 65% فأكثر، ويجب أن يستوفى الطالب هذا الشرط فى مواد التخصص المحددة وليس فى مادة واحدة.





5- سيتم القبول على مرحلتين، المرحلة الأولى تختص بها كلية الدراسات العليا، وفيها تتسلَّم الكلية طلبات الالتحاق، وتتأكد من استيفاء الطالب شروط القبول، ثم تعلن أسماء الطلاب المقبولين، والكلية التى سيتم قيدهم بها.





6- سيكون قيد الطالب بالكلية التى تخرج فيها أو أقرب كلية لمحل سكنه أو عمله حسب رغبة الطالب، وعلى الطالب أن يثبت رغبته هذه فى الخانة المخصصة لذلك فى طلب التقديم.





7- المرحلة الثانية، وتختص بها الكلية التى سيقيد بها الطالب؛ فبعد إعلان أسماء المقبولين يتوجه الطالب للكلية التى سيقيد بها، لتقديم أصول الأوراق التى سبق أن قدم صورًا منها لكلية الدراسات العليا، إضافة إلى 6 صور شخصية، وشهادة الميلاد، وموافقة جهة العمل، ويدفع المصروفات فى خزينة الكلية التى بها قيده، وستتولى كلية القيد إنهاء الموافقات اللازمة من إدارة الجامعة.





8- الكلية التى بها قيد الطالب هى الكلية التى سيسجل فيها رسالة التخصص (الماجستير) بعد الانتهاء من السنتين التمهيديتين، أما الدراسة والامتحانات فى هذه المرحلة التمهيدية فستكون في كلية الدراسات العليا.



