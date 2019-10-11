اندلاع حريق بمبنى في مجمع السفارة الإندونيسية في تايلاند

أعلنت خدمات الطوارئ في العاصمة التايلاندية اندلاع حريق في مبنى مكون من طابقين بمجمع السفارة الإندونيسية في بانكوك، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن خدمات الطوارئ قولها إن الحريق اندلع بحلول ظهر اليوم الجمعة في مبنى سكني، ولكن على ما يبدو لم يكن هناك أحد بالداخل أثناء نشوب الحريق.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه يمكن رؤية تصاعد أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق في وسط بانكوك.. فيما لا يزال السبب وراء نشوب الحريق غير معلوم.