إقبال كثيف مع بداية فتح باب التصويت بانتخابات الأطباء

فتحت النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات أبوابها اليوم للتصويت في انتخاباتالنقابة الداخلية لاختيار النقيب العام والنقباء الفرعيين والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.



وشهدت اللجنه العامة بدار الحكمة إقبالا كثيفا في الساعات الأولى للانتخابات.



ودعت النقابة كافة الأطباء للمشاركة والإدلاء بأصواتهم من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء في المقرات الانتخابية بجميع محافظات مصر.



كانت النقابة العامة للأطباء قد أعلنت عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء لمدة 3 أيام بدء من يوم الخميس 10 أكتوبر وحتى السبت، بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، على ان تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر .