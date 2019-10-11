بعد الهجوم العثماني الغاشم على الأراضي السورية.. برلمانيون: تركيا أصبحت مركزا رئيسيا للتنظيمات المتشددة.. وأردوغان كذاب ويتحدث بلسان الإخوان وأدخل بلاده فى أزمات لاتنتهى

أبرزها إعادة الخلافة العثمانية.. خارجية البرلمان تكشف مؤامرة أردوغان ضد الدول العربية

سيحاكم قريبا.. متحدث البرلمان: أردوغان كذاب وكلامه عن مصر وقائدها مرفوض

برلماني: أردوغان وضع بلاده فى أزمات اقتصادية من أجل مجد شخصى



أدانت وزارة الخارجية، الأربعاء الماضي بأشد العبارات، العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدة أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.



وأكدت وزارة الخارجية، مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سوريا أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.



في البداية أدانت سامية رفلة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، العدوان التركي الغاشم على الأراضي العربية السورية، مؤكدة أن أردوغان يسعى لإعادة الخلافة العثمانية.



وأضافت "رفلة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المدعو أردوغان يسعى للتوسع في الأراضي العربية من خلال أساليب العنف والقمع لكي يتوغل في هذه الأراضي ويكون له السلطة عليها، مؤكدة أن جميع دول العالم وعلى رأسهم الدول العربية لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولكن سيقومون بخطوات قوية لردع هذا الشخص.



وأشارت عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إلى أن أردوغان يقوم بهذه الانتهاكات لأنه لا يقف على أرض صلبة بعد أن ظهرت حقيقته أمام شعبه حيث قام ببناء 10 سجون بعد أن ألقي القبض على 250 ألف معتقل من الأبرياء.



وأوضحت النائبة أن أردوغان أصبح شخص غير مرغوب فيه لدى الجميع وذلك كان سبب رئيسي في استخدام أدوات القمع والعنف ضد الشعوب، لافتة إلى أنه وضع خطة تستهدف النيل من الشعوب العربية، فكانت من أبرزها ذلك العدوان الغاشم على الأراضي السورية وبعدها سيقوم بالتوجه إلى الدول العربية الأخرى لتحقيق مآربه الشيطانية.



كما أدان سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أيضا العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية، مؤكدًا أن تركيا أصبحت مركزا رئيسيا لجماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف " البطيخي " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أردوغان يقود مؤامرة ضد الدول العربية باحترافية شديدة، حيث إنه قام بضرب السجون الموجودة بالأراضي السورية لإطلاق الدواعش وتهريبهم عبر طريق البحر للوصول إلى بليبيا بالإضافة إلى تهريب ونقل جزء آخر منهم إلى طرق الأنفاق عبر الحدود بسيناء لنشر العنف .



وأكد النائب أن جماعة الإخوان الإرهابية هي رأس الأفعى في تنفيذ المؤامرات ضد الدول العربية بمساعدة أردوغان لها وتنعم إسرائيل بالهدوء.



وقال حسن السيد عضو مجلس النواب، تعليقا على عمليات نبع السلام التي تشنها تركيا على سوريا، ان أردوغان يعيد إلى الأذهان فترة العنصرية والاستعمار وهي حقبة انتهت، فهو يسير في طريق يقوم على تشريد المواطنين وسلب الأراضي، وهو غير مقبول من الجهة القانونية والدولية، لما يمثله من تدخل سافر في حق دولة عربية مستقلة".



وأكد لـ "صدى البلد" أن الرئيس التركي أردوغان سبب رئيسي في التقلبات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وممارسته القمعية واحتضانه لجماعات إرهابية أودت بالمنطقة لهذه الحالة غير المستقرة على كافة المستويات، مضيفا أنه يقوم بذلك لإقامة دولة عثمانية ثانية.



وانتقد عضو مجلس النواب تدخلات أردوغان ، التي وصفها بـ السافرة، في الشئون الداخلية للبلاد، وتعديه على أراضيها، ومنها ليبيا وسوريا والمحاولات التي يبذلها من أجل السيطرة على العراق، مما تسبب في اضطرابات هزت المنطقة.



وقال النائب إن أردوغان مهد لحملاته العسكرية من خلال السيطرة على الجيش والتخلص من بعض قياداته، حتى تسير الأمور كيفما يشاء، واعتقل قياداته بداعي وجود انقلاب.



وأشار إلى أن أردوغان لم تتوقف خطورته على المنطقة بهذا الإجراءات الخارجة عن الأعراف الدولية، وإنما زاد الطين بلة، باحتضانه للجماعات الإرهابية، على رأسها داعش، وما تقوم به من عمليات ضد الدول العربية.



وطالب حسن السيد، المنظمات الدولية التدخل لوقف الممارسات التركية ضد البلاد العربية، مشددا على أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل سيضع المنطقة في حالة حرب دائمة.



وانتقد في الوقت ذاته تنمر الرئيس التركي أردوغان على مصر والذي يمارسه بسبب التقدم والاستقرار المصري.



ولفت إلى أن أردوغان تناسى مشاكل شعبه وزايد عليها بتصدير الأزمات لها، كما أنه وضع بلاده في أزمات اقتصادية من أجل مجد شخصي، مشيرًا إلى أن الأوضاع في تركيا ستزداد سوءا بعد التهديدات التي صرح بها الرئيس الأمريكي ترامب من تدمير الاقتصاد التركي وفرص عقوبات عليه.



كما أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان رفضه وبشكل قاطع لحديث المهووس رجب طيب أردوغان عن مصر وقائدها.



ووصف "حسب الله " فى بيان له أصدره منذ قليل حديث أردوغان عن هجماته ضد سوريا بأنها لحماية الشعب الشورى بالكذب والخداع، مؤكدا أن أردوغان كذاب ويتحدث بلسان حال جماعة الإخوان الإرهابية وأنه لم يستطع إخفاء حقيقة انضمامه لهذه الجماعة المارقة بمجرد إنهاء الشعب المصرى لحكم الفاشية الدينية فى ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013.



وقال الدكتور صلاح حسب الله لقد تابعت أكاذيب وأطروحات ساذجة للسلطان التركى المهووس أردوغان وهى لا تتفق مع أي منطق عن حربه ضد سوريا، مؤكدا أن الحقد الأسود داخل قلب أردوغان لا يزال مستمرا؛ لأنه فقد أحلامه فى السيطرة على دولة الخلافة التي كان يتمناها.



وقال الدكتور صلاح حسب الله إن أردوغان أصبح مهووسا وغير متزن وأصابته أمراض الحقد والكراهية تجاه مصر، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مختلف الأصعدة وتجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن أردوغان يعاني من فشل وتراجع في ملفات عديدة في الداخل التركي ودائما أصبح يهرب من مشكلاته داخل تركيا لإشغال الرأي العام لدى شعبه بقصص وأساطير وأكاذيب و أحلام لا تجدها إلا فى مسلسلات السلطان التركي المهووس مثل مسلسل حريم السلطان.



وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن أردوغان ارتكب خطايا كارثية ضد الشعب التركى الشقيق فهناك ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين قام أردوغان باعتقالهم بمجرد معارضتهم الدستورية والقانونية لسياساته الدكتاتورية، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا، وهناك عشرات الحالات من الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.



وقال إن أردوغان قام بفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفي من وظائفهم الحكومية بدون أي مبرر سوى معارضتهم لسياساته الحمقاء كما قام بمُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين بدون أى سند من الدستور والقوانين التركية.



كما قام بحبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي لدرجة أن تركيا أصبحت من أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقًا للعديد من التقارير الدولية، إضافة إلى أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الذين قاموا بالفرار إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد، وقال الدكتور صلاح حسب الله إنه سوف يأتى اليوم وربما يكون فى القريب العاجل الذى سيحاكم فيه أردوغان باعتباره من الأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على الأراضى التركية، مؤكدا أن نهاية أردوغان اقتربت بعد اتساع دائرة معارضيه داخل تركيا.