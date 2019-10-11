جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور

حصلت الباحثة مها حسن، مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة ببني سويف علي درجة الماجستير بتقدير امتياز، من كلية التمريض بجامعة حلوان ، وموضوعها " جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو الشعبى بمحافظة بنى سويف".



وتكونت لجنة الإشراف والحكم علي الرسالة من لجنة الحكم والمناقشة الدكتور عفاف صلاح عبد المحسن أستاذ تمريض صحة المجتمع كلية تمريض جامعة حلوان، الدكتور سحر احمد شفيق ، أستاذ تمريض صحة المجتمع كلية تمريض جامعة حلوان، دكتور أمل إبراهيم فؤاد استاذ مساعد دكتور صحة مسنين كلية تمريض جامعة الفيوم، ودكتور مها موسى محمد استاذ مساعد دكتور تمريض صحة المجتمع كلية تمريض جامعة بورسعيد.



وأجريت الدراسة علي كبار السن 65 عاما فأكثر المصابين بالربو الشعبى وتمت الدراسة على حالات فى مستشفى صدر بنى سويف.



وتناولت الباحثة بالتعريف الربو الشعبي الذي هو مرض مزمن يؤثر على الشعب والقصبات الهوائية ينتج عنه استجابة زائدة للشعب الهوائية عند التعرض للمؤثرات البيئية، فتحدث نوبات أو أزمات متكررة من ضيق التنفس، السعال، الصفير وضيق الصدر خاصة في الليل والصباح المبكر. وهذه النوبات تكون مصحوبة بضيق في الشعب الهوائية وتتحسن تلقائيًا بزوال المؤثر أو بالعلاج.



وأضافت ان الربو في كبار السن يختلف عن غيره من الأعمار كونه غير تحسسي في أغلب الأحيان بمعني أنه غير ناتج عن الحساسية كما هو الحال في معظم الحالات في الأطفال حيث إن له أسباب أخرى أهمها الحالة النفسية والقلق والأدوية المسببة للربو مثل الأسبرين ومسكنات الألم ومضادات بيتا المستخدمة في ارتفاع ضغط الدم والمياه الزرقاء في العين.

