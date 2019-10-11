Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
محمد عبد الحليم
حصلت الباحثة مها حسن، مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة ببني سويف علي درجة الماجستير بتقدير امتياز، من كلية التمريض بجامعة حلوان ، وموضوعها " جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو الشعبى بمحافظة بنى سويف".

وتكونت لجنة الإشراف والحكم علي الرسالة من لجنة الحكم والمناقشة الدكتور عفاف صلاح عبد المحسن أستاذ تمريض صحة المجتمع كلية تمريض جامعة حلوان، الدكتور سحر احمد شفيق ، أستاذ تمريض صحة المجتمع كلية تمريض جامعة حلوان، دكتور أمل إبراهيم فؤاد استاذ مساعد دكتور صحة مسنين كلية تمريض جامعة الفيوم، ودكتور مها موسى محمد استاذ مساعد دكتور تمريض صحة المجتمع كلية تمريض جامعة بورسعيد.

وأجريت الدراسة علي كبار السن 65 عاما فأكثر المصابين بالربو الشعبى وتمت الدراسة على حالات فى مستشفى صدر بنى سويف.

وتناولت الباحثة بالتعريف الربو الشعبي الذي هو مرض مزمن يؤثر على الشعب والقصبات الهوائية ينتج عنه استجابة زائدة للشعب الهوائية عند التعرض للمؤثرات البيئية، فتحدث نوبات أو أزمات متكررة من ضيق التنفس، السعال، الصفير وضيق الصدر خاصة في الليل والصباح المبكر. وهذه النوبات تكون مصحوبة بضيق في الشعب الهوائية وتتحسن تلقائيًا بزوال المؤثر أو بالعلاج.

وأضافت ان الربو في كبار السن يختلف عن غيره من الأعمار كونه غير تحسسي في أغلب الأحيان بمعني أنه غير ناتج عن الحساسية كما هو الحال في معظم الحالات في الأطفال حيث إن له أسباب أخرى أهمها الحالة النفسية والقلق والأدوية المسببة للربو مثل الأسبرين ومسكنات الألم ومضادات بيتا المستخدمة في ارتفاع ضغط الدم والمياه الزرقاء في العين.
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
جودة الحياة لكبار السن المصابين بالربو ببنى سويف في رسالة ماجستير.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. مجدى بدران يكتب: الربو الشعبي والعام الدراسي

يصيب جميع الأعمار.. معلومات صادمة لا تعرفها عن الربو

ترشيحاتنا

البحرية الأمريكية تعلق على انفجار ناقلة إيرانية بالبحر الأحمر

أحمد ناجي يكشف عن شرط تولي الحضري منصب مدرب حراس المنتخب.. فيديو

بـ البينك.. مايا دياب بإطلالة أنيقة للتوعية بمرض سرطان الثدي

التليفزيون الإيراني: صاروخان أصابا ناقلة نفط وتسببا في انفجار

الإفتاء: هؤلاء الأنبياء عاشوا في مصر ودعوا لها

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 11-10-2019..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات لاصقة ومكياج ناعم.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور

بـ البينك.. مايا دياب بإطلالة أنيقة للتوعية بمرض سرطان الثدي