هاري كين يقود التشكيل المتوقع لـ إنجلترا أمام التشيك في تصفيات يورو 2020

يحل منتخب انجلترا الأول لكرة القدم ضيفا ثقيلا على منافسه التشيكي اليوم الجمعة،في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة علي ملعب إدين ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .



وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا كالتالى :



حراسة المرمي : جوردان بيكفورد



الدفاع : بن تشيلويل - هاري ماجوير - مايكل كين - أليكساندرآرنولد



الوسط : جوردان هيندرسون - ديكلان رايس- روس باركلي



الهجوم : رحيم ستيرلينج - هاري كين - ماركوس راشفورد



جدير بالذكر أن منتخب انجلترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بينما يحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 5 مباريات .