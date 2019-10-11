صعود أسهم أوروبا بدعم التجارة وتفاؤل بشأن الانفصال البريطاني

تلقت الأسهم الأوروبية الدعم، اليوم الجمعة، من تقدم أسهم ساب بعد أن تنحى رئيس الشركة التنفيذي الذي شغل منصبه لفترة طويلة، بينما تحسنت المعنويات أكثر بفعل التعليقات الإيجابية المحيطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، مع ارتفاع مؤشر الأسهم في فرانكفورت 0.8 بالمئة ليتصدر قائمة المؤشرات المناظرة.



وقفز سهم ساب الألمانية 7.4 بالمئة بعد أن نشرت شركة البرمجيات في وقت مبكر عن الموعد المحدد سلسلة قوية من نتائج الربع الثالث وقالت إن رئيسها التنفيذي بيل مكديرموت سيتخلى عن منصبه بعد توليه رئاسة الشركة لعشر سنوات.



ودفعت أسهم ساب مؤشر قطاع التكنولوجيا للارتفاع 2.5 بالمئة ليلامس ذروة شهرين.



وخالف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الاتجاه الصعودي، إذ نزل 0.3 بالمئة في الوقت الذي تلقت فيه أسهم الشركات المعتمدة على التصدير ضربة بعد ارتفاع الجنيه الاسترليني.



وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار أمس الخميس إن من المحتمل إبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول، بعد ما وصفه باجتماع إيجابي للغاية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



في غضون ذلك، من المقرر استئناف اليوم الثاني من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين الهادفة إلى إنهاء الحرب التجارية بين البلدين المستمرة منذ فترة طويلة اليوم الجمعة.



وأبدى مفاوضون كبار من كلا الجانبين تفاؤلهم بعد محادثات جرت أمس الخميس، مما عزز الآمال في إرجاء زيادة رسوم جمركية أمريكية مقررة الأسبوع القادم.