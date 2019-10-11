باستغلال القرآن والإساءة للرسول.. كيف شوه أردوغان صورة الإسلام

على مدار سنوات لم يكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديم نفسه على أنه الممثل الشرعي للعدالة، وأنه الخليفة الذي يسعى لإظهار الدين الإسلامي في أبهى صورة، وو لم يتوقف على مدار كل تلك السنوات من ترديد كلمات التسامح والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان، لكن الأيام أثبتت أن كلام الخليفة العثماني في جهة والواقع على النقيض منها تماما.
فمنذ قيام القوات التركية بالعدوان العسكري على الأراضي السورية، في العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة "نبع السلام"، والتي تمارس فيها القوات التركية شتى أنواع القتل والدمار والتخريب لمنطقة شمال سوريا، والمعروفة باسم منطقة "شرق الفرات"، بزعم القضاء على العناصر الإرهابية في حين أن تلك المنطقة تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي.
فمنذ قيام القوات التركية بالعدوان العسكري على الأراضي السورية، في العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة "نبع السلام"، والتي تمارس فيها القوات التركية شتى أنواع القتل والدمار والتخريب لمنطقة شمال سوريا، والمعروفة باسم منطقة "شرق الفرات"، بزعم القضاء على العناصر الإرهابية في حين أن تلك المنطقة تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي.
مرحلة تجهيز القوات
وخلال تجهيز القوات التركية المشاركة في الهجوم العدواني على الأراضي السورية، انتشر فيديو لتلك القوات، وهى تقرأ القرآن الكريم، في جلسات ذكر، في محاولة منها لإصباغ حملتها العسكرية بالصبغة الإسلامية، ويقرأ الجنود المشاركون آيات سورة الفتح بنية النصر على الأعداء، في محاولة منهم لوصف أهل منطقة شرق الفرات السورية بصفة الأعداء رغم أن غالبية سكان تلك المنطقة من المسلمين، والذين حرم الإسلام حمل السلاح عليهم.
لم يتوقف أردوغان عن ترديد شعاراته الإسلامية حتى وأنه في أكثر المواقف مخالفة للإسلام، خاصة وأن الإسلام حرم على المسلم أن يحمل السلاح على المسلم، أو أي إنسان بدون وجه حق، حيث أطلق الرئيس التركي على قواته المشاركة في الهجوم العدواني على الأراضي السورية في عملية "نبع السلام"، أطلق عليها لقب "الجيش المحمدي" وهو ما اعتبر تشويه جديد للإسلام من أردوغان واستغلال للشعارات الدينية في تحقيق أهدافه العدوانية على الشعب السوري.
استغلال المساجد لأغراض سياسية
ومع بدء الهجوم العدواني التركي على الأراضي السورية، فتحت المساجد التركية أجمعها أبوابها بتكليفات من الحكومة التركية، لترديد آيات سورة الفتح من القرآن الكريم، في محاولة منه لتطويع القرآن لخدمة أهدافه السياسية، ومحاولة اصباغ عدوانه على الأراضي السورية بصبغة إسلامية وهو ما اعتبره كثيرون تشويه لصورة الدين الإسلامي واستغلاله في الهجوم العدواني على الشعب السوري.
وعلى مدار العام الجاري، وصفت أفعال الرئيس التركي وغاراته التي يشنها على المدنيين ب المشابهة لـ "أفعال اليهود"، وأن طريقته في هجماته أقرب لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، حيث كان ذلك واضحا في الهجمات التي شنتها القوات التركية في شهر يونيو الماضي على إقليم كردستان شمالي العراق والتي تسببت في الكثير من الخسائر في الأرواح والخسائر المادية التي لم تفرق ما بين المدنيين ومن يحمل السلاح، وهو ما يكرره الرئيس التركي اليوم، بهجماته على الأراضي السورية.
تسبب في زيادة أعداد الملحدين
وأمام ما يدعيه أردوغان من أنه يقدم صورة الإسلام الحقيقية، رغم ما يشنه من هجمات عدوانية على الأكراد في شمالي سوريا، وما يمارسه من اعتداءات غاشمة على المناطق الكردية بشمال سوريا، ارتفعت مؤشرات نسبة الإلحاد ما بين سكان تلك المناطق، ظنا منهم أن تلك الهمجية التي يمارسها من يلقب نفسه بـ "الخليفة العثماني"، هى طبيعة الإسلام، ليستمر المسلسل التركي في الإساءة للإسلام والدين من تصرفاتهم برئ.