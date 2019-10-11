رئيس جامعة الأزهر يهنئ قراعة ونصر بعضوية اللجنة التخصصية لطب الأطفال

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتورة عفاف قراعة، الأستاذ بكلية طب بنات الأزهر، والدكتور مسلم محمد نصر، الأستاذ بكلية طب بنين الأزهر، على اختيارهما من قبل وزارة التعليم العالي ليشاركا في لجنة وضع الدلائل الإرشادية للممارسة الطبية لتخصصات طب الأطفال.



تتبع هذه اللجنة المتخصصة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتتكون من ٦ أعضاء تم اختيارهم من أساتذة طب الأطفال بكليات الطب على مستوى الجامعات المصرية، اثنان منهم من كليات قطاع طب بجامعة الأزهر.



جدير بالذكر أن قطاع الطب بجامعة الأزهر صنف من أفضل القطاعات أفريقيا حسب تقييم اللجنة الأفريقية الأوروبية والتي زارت الجامعة العام قبل الماضي، كما أن كليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة من الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.