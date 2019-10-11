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فن

تعرف على فعاليات ثالث أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
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أحمد إبراهيم - شيري نبيل
تشهد فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الحالى، إقامة ندوة تكريم لاسم الفنان فاروق الفيشاوي وندوة تكريمية لاسم المخرج الراحل محمد النجار.

كما يعرض عدد من الأفلام بمسابقة نور الشريف ولعل من ابرزها الفيلم المغربي "التمرد الأخير" والفيلم السوري "الطريق إلى السماء" والفيلم العراقي "تورن".

كما يعرض في المسابقة الرسمية افلام "الوقت والبحر" من مالطا والمملكة المتحدة والفيلم اللبناني "مورين" وفيلم "فيكتور وسليا" من بلچيكا وفرنسا.
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