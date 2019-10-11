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رياضة

البرتغال يتمسك بأمل الصعود أمام لوكسمبرج في تصفيات يورو 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
البرتغال
البرتغال
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عبدالله هشام
يستضيف منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نظيره لوكسمبرج اليوم علي ملعب خوسيه الفالادي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في التصفيات المؤهله لـ يورو 2020 .

ويسعى منتخب البرتغال لحصد الثلاث نقاط والتمسك بأمل التأهل إلى اليورو 2020 حيث لعب 4 مباريات فاز في 2 وتعادل في مثلهما .

على جانب آخر، تعد المباراة أمام البرتغال بالنسبة إلى لوكسمبرج مباراة حياة أو موت في ظل اقترابه من فشل التأهل إلى نهائيات البطولة بعد خسارته 3 مباريات وتعادل في واحدة وفاز في مثلها .

جدير بالذكر ان منتخب البرتغال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق 5 نقاط عن المتصدر اوكرانيا بينما جاء منتخب لزكسمبرج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط .
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