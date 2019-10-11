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أخبار البلد

تزايد إقبال إقبال الأطباء على انتخابات التجديد النصفي .. فيديو وصور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
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محمد غالي / لقسم الميداني / إيهاب أشرف
شهدت الساعات الأولى من انتخابات التجديد النصفي لانتخابات الأطباء ، تزايدا في إقبال الناخبين من الأطباء على اللجان الانتخابية.

واختلفت آراء الناخبين حول المرشحين مما أعطى المصداقية والموضوعية للانتخابات فيما لم يستطع الناخبين تحديد من لديه حظ أوفر في القوز بمنصب النقيب أو حتى الأعضاء نظرا للعدد الكبير من المرشحين على منصب نقيب الأطباء.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية .

ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.
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