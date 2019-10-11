ماذا يحدث إذا تناولت ربع كوب من البقدونس

يعتبر البقدونس من الأطعمة المهمة والمفيدية والتي نتجاهلها دائما.



وقدم الدكتور أحمد أبو النصر المعالج بالأعشاب والنباتات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد غير متوقعة للبقدونس.



ويقول "أبو النصر"، " أن ربع كوب من البقدونس الأخضر له فوائد لا تعد ولا تحصى، وانتشرت العديد من الدراسات التي تؤكد قدرته على تجنب الإصابة بمرض السكر، وله العديد من الفوائد الأخرى:



- علاج غير عادى للنقرص.



- يمنع الشيخوخة والشعر الابيض بتقويته للخاصية دى فى الكبد



- المضاد للإلتهابات



- مدر للبول طبيعى



- مضاد حيوى طبيعى مطهر المجارى البولية ويمنع الصديد فى البول.



- ينشط البنكرياس لإنتاج الإنسولين



- الافضل والاهم خاصة مريض السكر من خلال جرعه ربع كوب من الأوراق الطازجة مقطع يوميا.