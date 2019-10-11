فودة يكشف عن أهم إنجازات جنوب سيناء بملتقى هنا نصلي معا.. فيديو

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أننا مستمرون على دعمنا للسلام وإعلاء قيم التسامح مؤكدا على أنه سيكون ملتقى "هنا نصلي معا" سيشهد تواجد أكثر من دولة من اليونان وألمانيا وفرنسا ورؤساء الطائفة الأنجيلية إضافة إلى تواجد 35 سفيرا بعائلاتهم ولديهم شغف ورغبة كبيرة لهذا الحدث الكبير.



وأضاف محافظ جنوب سيناء خلال بث مباشر من سانت كاترين عبر برنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري أنه سيكون هناك إفتتاحات بالمحافظة اليوم كافتتاح حديقة العلم على مساحة كبيرة ومتميزة وافتتاح ملاعب كرة قدم خماسي وتم استعراض فرق المحافظة إضافة إلى إفتتاح إستراحة الزعيم محمد انور السادات بطل الحرب والسلام وصيانتها ورفع كفائتها .



وتابع محافظ جنوب سيناء أنه سيكون هناك فتح معرض للمشاغل اليدوية والبدوية وايضا فتح طريق من ذهب إلى كاترين يعاد رفع كفاءته بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية ويبلغ طوله 120 كيلو مترا إضافة إلى مطار سانت كاترين مطلوب أن يتم توسعة الممر لاستقبال الطائرات الكبيرة وتواجد الإضاءة الليلية.



وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن تم الاتفاق مع وزير الأوقاف على وضع حجر أساس لمسجد يتم بناؤه بالمحافظة.