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أخبار العالم

طهران تشرب من نفس الكأس.. انفجار الناقلة الإيرانية يؤثر على أسعار النفط

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
انفجار الناقلة الإيرانية
انفجار الناقلة الإيرانية بالقرب من ميناء جدة
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 2%، وذلك بعد انفجار ناقلة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة السعودي.

وطالت تبعات انفجار الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر؛ حيث ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 2%، فوفق «العربية»، فقد ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك عند الساعة 10:30 بتوقيت مكة وبذلك فقد بلغ سعر برميل النفط أكثر من 60.30 دولارا، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5%، فوق 54.60 دولار للبرميل.

وصباح اليوم الجمعة، نقلت وكالة «رويترز» عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن انفجارا وقع في ناقلة نفطية إيرانية مما أدى لاندلاع حريق فيها قرب ميناء جدة السعودي، مرجحة أن يكون الانفجار جراء هجوم إرهابي.

وقد تسبب الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط في اندلاع حريق على متنها على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء جدة؛ حيث أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر.

كما ذكرت وكالة أنباء إيران (إرنا) أن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر.

وفي إطار متابعته الخبرية، قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن صاروخين أصابا ناقلة النفط «سينوبا» المملوكة لإيران مما أشعل بها النيران أثناء مرورها قبالة ميناء جدة السعودي.

وقال التلفزيون نقلا عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية: «أصاب صاروخان السفينة المملوكة لإيران قرب مدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية».

وقد استهدفت الصواريخ الناقلة الإيرانية «سابيتي» عند «الساعة الخامسة والخامسة و5:20 دقيقة صباحا»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.

وفي سياق متصل، فإن إيران متهمة بالضلوع في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

وقبل شهر، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن تعرض معامل شركة أرامكو السعودية لهجمات إرهابية أدى إلى توقف عمليات الإنتاج.
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