بسبب أردوغان.. مراسلة العربية تنهار من البكاء على الهواء

دخلت مراسلة قناة العربية فى نوبة بكاء بالتزامن مع نقلها لقطات حية لاستمرار العدوان التركى على شمال سوريا وقتل الأطفال الأبرياء غدرا فى الشوارع دون ذنب.



وبادرت مذيعة قناة العربية بسؤال المراسلة "حدثينا باعتبارك رولا الأم والصحفية وأنت تشاهدين هؤلاء الأطفال الأبرياء السوريين الذين قتلوا غدرا".



لم تتمالك المراسلة الصحفية رولا نفسها لتنفجر فى نوبة بكاء شديدة وتؤكد قائلة: "لا تسألينى شعورى كونى كأم، ما هو شعورى وأنا أرى جثث الأطفال أمام عينى".



يذكر أن قناة العربية قد أذاعت لقطات حية لجثث الأطفال فى شوارع سوريا بعد القصف التركى على شمال سوريا مستعينة بالمراسلة الصحفية رولا التي لم تتمالك نفسها لتنهمر دموعها أثناء تغطيتها الصحفية.