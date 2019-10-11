مع أسرة السادات وفريد شوقي.. صور نادرة لـ أميتاب باتشان بمناسبة عيد ميلاده

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان تجمعه بالفنان الراحل فريد شوقي وابنته الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة يسرا والفنانة لبلبة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد النجم الهندي الذي يوافق اليوم 11 أكتوبر.



وترجع مناسبة التقاط هذه الصورة عندما أقامت السفارة الهندية بالقاهرة حفلا لاستقبال وتكريم الفنان الهندي أميتاب باتشان في تسعينيات القرن الماضي أثناء زيارته لمصر عندما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته التي وافقت عام 1991.



كما تداول أيضا صورة نادرة تجمع عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مع الممثل الهندي أميتاب باتشان في منزلهم، وذلك أثناء زيارته إلى مصر.



وتظهر الصورة استضافة زوجة الرئيس الراحل، جيهان السادات وعائلتها للفنان الهندي، حيث التقطوا صورة تذكارية معه وخلفهم صورة الرئيس الراحل داخل منزلهم.



كما كان هناك صورة نادرة أخرى، بالأبيض والأسود، تجمع الفنان سمير صبري، بصحبة النجم الهندي أميتاب باتشان، أثناء مؤتمر صحفي في مصر.