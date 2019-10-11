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أخبار البلد

مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك في مؤتمر أنوجا الدولي بألمانيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
مصر للطيران للخدمات
مصر للطيران للخدمات الأرضية
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نورهان خفاجي
شاركت مصر للطيران للخدمات الجوية، في معرض انوجا الدولي للتصنيع الغذائى الذي عقد في مدينة كولن بألمانيا، شهد حضور أكثر من 8000 شركة عارضة وأكثر من 165الف زائر حول العالم في مجالات التصنيع وإعداد الوجبات.

وأكد المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن المشاركة في المعارض ومختلف المحافل الدولية يساهم في تبادل الخبرات مع كافة أطراف الصناعة وكذلك الاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والفنية المستخدمة.

وتفقد وفد الخدمات الجوية برئاسة اللواء محمد الحفناوى مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وعضوية كريم سامي رئيس قطاع التشغيل ورمضان طنطاوي مدير التسويق والعلاقات العامة والشيف حامد رشاد، أجنحة العرض والتي شهدت منتجات متعددة تتناسب والدورة المائة للمعرض رقم 1 في العالم، حيث يشمل 10 معارض في توقيت واحد للحوم وخامات الحلواني والعجائن ومعدات التصنيع والتعبئة والتغليف، كما شهد مسابقة لأمهر الطهاة في مختلف أقسام المطابخ، وكذلك انعقاد مؤتمر دولي للغذاء والذي ناقش أحدث الأساليب البحثية وممارسات إنتاج وتداول الأطعمة بناء على عرض تجارب وخبرات شركات إنتاج وتصنيع الخامات، وأيضا إلقاء الضوء على حركة الأسواق الدولية وقياسات الطلب العالمي وفق اتجاهات الأسواق وكيفية استخدام وتفعيل التحول الرقمي ومناقشة المفاهيم الجديدة والمحركات الاقتصادية للإبداع والابتكار في مجال الغذاء.

كما تمت مناقشة التغذية العلاجية وأساليب تطبيقها بشكل صحي وأمن وقام الوفد بمناقشة عقد شراكات في التوريد والتدريب وتبادل الخبرات مع كبريات شركات توريد خامات الصناعة حول العالم وفتح أسواق في مصر والشرق الأوسط.
مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك في مؤتمر أنوجا الدولي بألمانيا
مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك في مؤتمر أنوجا الدولي بألمانيا
مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك في مؤتمر أنوجا الدولي بألمانيا
مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك في مؤتمر أنوجا الدولي بألمانيا
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