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رياضة

اليوم.. أيسلندا يستضيف منتخب فرنسا في تصفيات يورو 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
ايسلندا وفرنسا
ايسلندا وفرنسا
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عبدالله هشام
يستضيف منتخب أيسلندا منافسه العنيد فرنسا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب لاوارد السفور ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويسعى منتخب ايسلندا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة والتأهل إلى نهائيات البطولة القارية، بينما يحاول منتخب فرنسا في مواصلة صدارته جدول ترتيب المجموعة وحسم التأهل بشكل كبير إلى النهائيات.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 فوز وخسارة وحيدة، بينما جاء منتخب ايسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.
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