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تعليم

تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:25 م
الطالبات اثناء الطابور
الطالبات اثناء الطابور
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جمالات الدمنهوري
تداول عدد من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فيديو لأحد مدارس البنات بمنطقة السناهرة بالإدارة التعليمية بكفر الدوار وزعموا بأن إدارة المدرسة استبدلت النشيد الوطنى بكلمات أغنية تامر حسنى.. "يا أنا يا مفيش أصلي معنديش في الثانوي هزار.. أنا اللي أقول فين وامتى وأنا اللي اختار.. محافظتنا بحيرة، إدارتنا كفر الدوار.. أوووه يا فرافيرو يا.. كل مكان بنروحه.. الناس بيسألونا انتوا مين وجايين منين، واحنا بنقولهم من كفر الدوار".

وردا على هذا نفى مصدر مسؤول بالإدارة التعليمية بكفر الدوار صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا موضحا بأن تلك الأغنية كانت صيحة لفريق المرشدات التابع لنشاط التربية الرياضة بالمدرسة أثناء أداؤه لإحدى البروفات امام إدارة المدرسة وتوجيه التربية الرياضية

وقال المصدر أن اختيار كلمات اغنية تامر حسنى لتكون صيحة لفريق المرشدات جاء لتتماشى مع السقفة السباعية الخاصة بالفريق كما هو الظاهر بالفيديو مشيرا إلى ظهور إدارة المدرسة وتوجيه التربية الرياضية و مدرسة التربية الرياضية مشرفة فريق المرشدات أثناء إجراء بروفة الفريق و أن الزى الرسمى التى ترتديه الطالبات هو زى فريق المرشدات وليس الزى الرسمى للمدرسة موضحا بأن فناء المدرسة كان يوجد به مجموعة أخرى من الطالبات وهم يرتدون الزى الرسمى الأصلى للمدرسة ولونه"كحلى فى أبيض".

ومن جانبها أكدت أمل مصطفى عبدالحميد مدير مدرسة على المعاش بان منطقة السناهرة بكفر الدوار تعتبر معقل جماعة الإخوان الإرهابية وأن هذا الفيديو عادى جدا لتوثيق نشاط الفريق بدليل أنه مسجل بإتقان وأن هناك من المنتمين للجماعة الإرهابية بتسريب الفيديو وتوظيفه بطريق خطأ لإثارة الفوضى وبث الفتنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لافتة إلى أن فريق المرشدات بأى مدرسة من حقه أن يختار كلمات أى أغنية لأى مطرب محبوب لدى الطالبات لحثهم على تنفيذ صايحة فريق المرشدات والسقفة السباعية بإتقان .
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
تعليم كفر الدوار يوضح حقيقة استبدال النشيد الوطنى بأغنية لـ تامر حسنى
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