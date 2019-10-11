بيكيه: برشلونة لم يخش ذهاب نيمار إلى ريال مدريد

ظهر جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة في احتفال مجلة إيسكواير للرجال حيث حصل على واحدة من جوائز المجلة الأمريكية واستغل الفرصة للتعليق على عدة مواضيع تخص الفريق الكاتالوني من أهمها قضية انتقال نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد.



وكان النجم البرازيلي نيمار هو رجل سوق الانتقالات الأخير حيث ظل حديث الساعة في ظل رغبة برشلونة في إعادته إلى ملعب كامب نو، ورغبة الريال في الحصول عليه وتوجيه ضربة إلى غريمه التقليدي، إلا أنه استمر في النهاية مع ناديه باريس سان جيرمان.



وقال بيكيه عندما سُئل عن فرص التحاق نيمار بريال مدريد: "لم نكن خائفين من انتقاله إلى الريال.. لكن كانت هناك فرص لانتقاله إلى مدريد بالفعل وتحدثنا معًا عن ذلك".



وكان ليونيل ميسي أسطورة البارسا قد أكد نفس حديث بيكيه حينما قال في مقابلته مع إذاعة كاتالونيا "إنه كان يعتقد بأن نيمار في طريقه للالتحاق بالنادي الملكي".



يذكر أن البرازيلي نيمار قد أبقى في صفوف النادي الباريسي بعد فشل خروجه هذا الصيف.