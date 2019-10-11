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اقتصاد

الذهب يرتفع عالميا مع ترقب المستثمرين الانفصال البريطاني

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:30 م
الذهب
الذهب
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رويترز
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتستقر داخل نطاق ضيق، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالميا بما في ذلك التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما ساعد المعدن الأصفر في تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق مدفوعا بآمال تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في غضون ذلك، ربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1703.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق والذي سجله أمس الخميس عند 1704.59 دولار مما يضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي نسبته نحو اثنين بالمئة، كما يتجه المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات للصعود للجلسة الرابعة على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1499.15 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع نحو 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1502.30 دولار للأوقية، وارتفعت أسواق الأسهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن اليوم الأول من المحادثات مضى "على نحو أفضل من المتوقع على الأرجح".

وتراجع الدولار قليلا مقابل عملات منافسة مما ساعد في دفع أسعار الذهب للصعود. والدولار بديل ملاذ آمن خلال الحرب التجارية، وفي ضوء بقاء ثلاثة أسابيع فقط قبل الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، فإن عدم وضوح الرؤية بشأن الشروط أو في الحقيقة ما إذا كانت بريطانيا ستغادر التكتل على الإطلاق، يُبقي المستثمرين قلقين.

وزادت حالة الضبابية عالميا بفعل هجوم على ناقلة نفط مملوكة لإيران اليوم. وأُصيبت الناقلة بصاروخين وهي تبحر قبالة ميناء جدة السعودي وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 903.24 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.66 دولار للأوقية.
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